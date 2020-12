Kein Geld mehr für Pornhub von Visa und Mastercard

Pornhub erließ neue Regeln für Up- und Downloads

Bei Pornhub kündigte man an, mit neuen Regeln für den Up- und Download von Videos, einem Moderatoren-Team und einer Meldestelle für NGOs, die sich gegen sexuelle Ausbeutung und Kindesmissbrauch einsetzen, gegen die Verbreitung illegaler Videos zu kämpfen. Eine Ankündigung, die den Kreditkartenfirmen offenkundig nicht weit genug ging.