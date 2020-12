„Idiot!“ Anderson beschimpft Suljovic-Verteidiger

„Meine Art, Darts zu spielen, ist es, Druck auf den Gegner auszuüben, indem ich einfach besser score als er und ihn immer überbiete. Wenn er eine klasse Aufnahme hat, werfe ich eine 140, wenn er eine 140 wirft, werfe ich eine 180. Einfach ordentliches Darts! Wirf deine Darts! Versuche, den Gegner zu schlagen mit dem, was du in der Hand hältst. Und nicht mit Gerede oder Taktik oder was auch immer Wayne sagt, was zu tun ist“, so Anderson.