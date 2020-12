Anderson rechnet mit Suljovic ab: „Entsetzlich!“

„Vor dem Spiel wurde uns gesagt, an welchen Tischen wir sind, und es endete damit, dass ich während des Spiels am falschen Tisch war. Mensur ist an den falschen Tisch gegangen. Ich musste in den sauren Apfel beißen und damit klarkommen. Du läufst auf den Tisch zu, an dem du eigentlich bist, aber da steht dieser Typ im Weg. Mein Kopf ist damit nicht klargekommen, ich habe nach dem ersten Satz den Fokus verloren“, schimpfte Anderson gegenüber Sky Sports.