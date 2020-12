Fünf Concept Cars, die auf 2021 blicken lassen

Als Corona Anfang Jänner 2020 noch ein lokales Phänomen in China war, sorgte Daimler auf der Technikmesse CES in Las Vegas mit dem Mercedes-Benz AVTR für einen ersten Paukenschlag in Sachen weiter entfernte Autozukunft. Der mit rund fünf Meter Länge opulent dimensionierte Flügeltürer sollte zeigen, dass Luxusmobile von Mercedes auch rücksichtsvoll mit den Ressourcen umgehen und so ein friedliches Miteinander von Auto und Umwelt ermöglichen können. Sein natürlich streng vegan gestalteter Innenraum bietet vier futuristisch geformte Loungesitze und ein paar helle Konsolen, die sich wie eine weite, weiche Landschaft um die Passagiere legen. Die Gäste sollen den AVTR nicht nur als komfortabel, sondern zudem als lebendiges Wesen erleben. Wie von selbst überträgt sich deshalb der Herzschlag des Fahrers aufs Fahrzeug, Lichtblitze zucken im Takt des eigenen Pulses über das, was vom Armaturenbrett noch übriggeblieben ist, und der AVTR wacht auf. Anschließend bringen vier Elektromotoren mit 350 kW/476 PS den Luxusliner standesgemäß in Fahrt. Sein selbstredend ökologisch korrekt erzeugter Strom für mehr als 700 Kilometer wird zudem in neuartigen Bio-Batterien gespeichert.