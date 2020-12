E-Mobilität: Magna und LG machen gemeinsame Sache

Das gemeinsame Unternehmen wird mehr als 1000 Mitarbeiter an LG-Standorten in den USA, Südkorea und China beschäftigten, teilten Magna und LG in einer gemeinsamen Aussendung am Mittwoch mit. Das Joint Venture soll bis Juli 2021 finalisiert sein, unter anderem müssen noch die LG-Aktionäre zustimmen.