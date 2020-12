Wie war Ihr Jahrhundert, Herr Nimmerrichter?

Und dann sind Sie durch die „Krone“ Millionär geworden.

Na ja. Wir waren damals mit 2,64 Prozent am Gewinn beteiligt. Ich habe das nicht verlangt. Ich hatte nie auch nur die geringste Beziehung zu Geld oder Luxus. Gut, ich habe mir ein paar Wohnungen gekauft und ein Haus gebaut. Und all die Bilder hier hat wirklich die „Kronen Zeitung“ finanziert. Ich könnte sie auch alle verkaufen, aber ich wüsste nicht, was ich mit dem Geld machen sollte. Also habe ich sie dem Land Niederösterreich vermacht.