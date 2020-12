Kurz: „Das Silvester-Feuerwerk fällt heuer aus“

Österreicher befürworten Feuerwerksverbot

Laut einer Umfrage hält mehr als die Hälfte der österreichischen Bevölkerung ein Feuerwerksverbot an Silvester nicht für „einen Weltuntergang“, wie Thomas Schwabl, Geschäftsführer von Marketagent, eine repräsentative Befragung zusammenfasste. Ein Drittel plädierte für ein komplettes Feuerwerksverbot wegen Corona. Große Zustimmung erhält diese Option vor allem in der Generation 50 plus, so Marketagent. Polen hatte etwa bereits am Donnerstag eine Ausgangsbeschränkung an Silvester erlassen.