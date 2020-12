IT-Sicherheitsgesetz bringt Hürden für Ausrüster

Die deutsche Regierung will die Sicherheitsanforderungen an moderne 5G-Mobilfunknetze erhöhen. Am Mittwoch stimmte das Bundeskabinett dem seit Monaten diskutierten IT-Sicherheitsgesetz zu. Dieses muss nun vom Bundestag beschlossen werden, wo aber nur noch geringfügige Änderungen wie bei der vorgesehenen Überprüfungszeit erwartet werden. „Mit dem IT-Sicherheitsgesetz 2.0 setzen wir neue Maßstäbe bei der Abwehr von Angriffen im Cyberraum. Das Gesetz ist ein Durchbruch für Deutschlands Cybersicherheit“, sagte Innenminister Horst Seehofer. Konkret ist vorgesehen, dass die Bauteile von Lieferanten wie Huawei, Nokia oder Ericsson strenger geprüft werden.