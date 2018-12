Wie gefährlich ist Huawei für Europa?

„Wahl zwischen Teufel und Beelzebub“

Alternativen sind also rar gesät. Deutschland habe vor etwa fünfzehn Jahren „eine epochale Chance vertan“, sagt Fischer. Damals habe es Bestrebungen gegeben, in einem europäischen Projekt auf Basis von Chips des Herstellers Infineon eigene Internet-Hardware zu entwickeln. Dem Projekt sei allerdings wegen Kompatibilitätsproblemen und der wirtschaftlichen Konkurrenzfähigkeit „der Stöpsel gezogen“ worden. Heute fehlten Deutschland rund zehn bis 15 Jahre Entwicklungserfahrung - und der Zug sei damit abgefahren. „Wir befinden uns heute in einer Lage, in der wir nur zwischen Teufel und Beelzebub wählen können.“