Manfred Lackmair: Der „Sound-Architekt“ aus Hall

Passende Atmosphäre in jeder Umgebung

„Ich wurde sehr oft von Menschen aus dem Gastronomiebereich darauf angesprochen, dass sich auf Tonträgern immer nur ein bis zwei wirklich gute Nummern befinden“, teilt Manfred Lackmair mit. Daraus erwuchs bei dem innovativen Musikspezialisten die Idee, sich als „musikalischer Innenausstatter“ zu betätigen. Seitdem sorgt er mit spezifischer Musik für eine passende Atmosphäre in Bars, Hotels, Restaurants und Geschäften. Der erste Kunde war das Café Katzung in Innsbruck. Die Mundpropaganda verbreitete diese Novität wie von selbst und sorgte für unzählige weitere Kunden, wobei das Credo lautet: „In einem Lokal mit Charakter spielt auch Musik mit Charakter.“