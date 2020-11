Ruden: Im Herzen des Jauntals

In der Nähe erzeugen auf dem Werksgelände der Firma Urbas 160 Mitarbeiter moderne Energieanlagen zur intelligenten Nutzung biogener Brennstoffe. Sie werden in die ganze Welt exportiert. Das um 1860 entstandene Lied „Lippitzbåch is ka Tål, is lei a Gråbm“ beschreibt das einst blühende Zentrum der Stahlindustrie. Zwei Jahre vor der Eröffnung der Lippitzbachbrücke musste das Walzwerk aber geschlossen werden. Der neue Drauübergang war während des Abwehrkampfes heiß umkämpft und wurde sogar gesprengt.