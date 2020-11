Mutter legte Baby in Mülltonne: Zwei Jahre Haft

Unter welchen Umständen die Geburt stattfand, blieb unklar. An jenem Jännertag 2016 herrschte grimmige Kälte. Die Frau hatte das Baby in ein T-Shirt und eine Vorhanghälfte gewickelt und in eine Tasche gesteckt, die sie in einer Mülltonne deponierte. Eine junge Frau, die vor dem Haus im Klagenfurter Stadtteil St. Ruprecht eigentlich nur ihren Abfall in die Mülltonne werfen wollte, fand das Neugeborene. Sie habe das Baby schreien gehört und in der Tonne gesucht, bis sie den Buben gefunden hätte, sagte sie damals.