Fressnapf macht Tierheim-Wünsche wahr

Weihnachten ist das Fest der Liebe und die Zeit, in der wir all jenen etwas zurückgeben können, denen es nicht gut geht. Die Tierfachhandelskette Fressnapf hat sich heuer für Tiere in Not etwas besonderes einfallen lassen: Es wurden österreichweit Tierheime gefragt, was sie sich für ihre Schützlinge ammeisten wünschen.