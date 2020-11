Gallizien bietet Naturjuwele und Rekorde

Kaum eine Gemeinde ist so unscheinbar und trotzdem Heimat so vieler Naturjuwele wie Gallizien. Das wohl bekannteste Ziel bei einem Spaziergang durch die freundliche 1751-Seelen-Kommune ist der Wildensteiner Wasserfall am Fuße des Hochobir. Mit einer Fallhöhe von 54 Metern ist er einer der höchsten freifallenden Wasserfälle Europas und gilt trotzdem noch immer als Geheimtipp.