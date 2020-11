5 Minuten Gameplay aus „Cyberpunk 2077“

Am 10. Dezember erscheint das mit Spannung erwartete neue Werk der „Witcher“-Macher von CD Projekt Red. In „Cyberpunk 2077“ verschlägt es die Spieler nicht in eine Fantasy-, sondern in eine dystopische Science-Fiction-Welt namens Night City, die von großen Konflikten verschlungen wird und einen Helden - den Spieler - sucht, der sie rettet. Im Video zeigen die Entwickler anhand von fünf Minuten Gameplay, wie sich das spielt. „Cyberpunk 2077“ kommt für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X.