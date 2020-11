„Nach Lockdown wird nicht alles wie vorher sein“

An Tag 7 des harten Lockdowns stellte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) fest: „Die zweite Welle hat es wirklich in sich.“ Daher werde auch nach dessen Ende „nicht alles wie vorher sein“. Bei einer Pressekonferenz am Montag warnte er, dass die Zahlen noch immer „extrem hoch“ seien. Man merke aber in ersten Ansätzen, dass der Lockdown - wenn auch nur leicht - „langsam zu wirken beginnt“.