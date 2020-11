Sich testen zu lassen, ist eine Bürgerpflicht

An vorderster Corona-Front steht Elena Cannavó: „Es tut nicht weh“, beruhigt die Krankenschwester während des Nasenabstrichs. Das Ergebnis, das an die Landesdatenbank geht, ist schnell via E-Mail da. Bis Samstagmittag haben sich 137.171 Südtiroler testen lassen, nur 1744 (1,3%) davon waren positiv, wobei zehn Prozent der Ergebnisse wegen falsch angegebener Kontaktdaten nicht zugestellt werden konnten.