Van der Bellen: „Irgendwann hat‘s ein Ende!“

Anlässlich des Tags der Kinderrechte hat sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Freitag in einem Video an alle „Kinder, Schüler und liebe Freunde“ gerichtet. Eine Party - oder „Mordshetz“ - wie im Vorjahr in der Hofburg sei aufgrund „hoher Ansteckungsgefahr“ nicht möglich, die Corona-Krise habe auch dieses Recht „beschnitten“. Doch: „Irgendwann hat‘s ein Ende und wir werden es wieder so fein haben wie zuvor“, macht er Mut.