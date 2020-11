Van der Bellen zurück in Hofburg: Lockdown-Appell

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Montag an die Bevölkerung appelliert, sich an die Beschränkungen im Corona-Lockdown zu halten. „Bitte seien Sie solidarisch und halten Sie sich an alle gebotenen Schutzmaßnahmen“, ersuchte Van der Bellen auf Facebook die Menschen: „Handeln wir jetzt alle gemeinsam. Dann kommen wir gut durch diese Gesundheitskrise.“