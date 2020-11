Heroin-Dealerin hatte sogar eigene Chauffeurin

In Kinderspielzeufg versteckt

Bei den folgenden intensiven Ermittlungen wurde ersichtlich, dass es sich um strukturiertes Vorgehen handelte, bei dem von Bosnien ausgehend Heroin in verschiedenen Gegenständen, hauptsächlich Kinderspielzeug, versteckt über eine Buslinie nach Linz gebracht wurde. Für den Ablauf des Transportes und die Übergabe des Suchtmittels in Österreich war ein in Deutschland wohnhafter 35-jähriger Kroate zuständig.