ÖVP: Aus für Hacklerregelung kommt am Freitag

Allerdings: Der Juniorpartner dürfte bei diesem Tauziehen eher wenig Chancen haben. So wird kolportiert, dass die Grünen im Gegenzug, wie im Oktober fixiert, eine weitere Einmalzahlung für Arbeitslose für sich verbuchen können. Aus den Reihen der ÖVP ist jetzt zu vernehmen: Der Antrag auf Abschaffung der abschlagsfreien Frühpension wird am Freitag im Nationalrat eingebracht, gleichzeitig mit der bereits beschlossenen Pensionserhöhung für das kommende Jahr. Wie berichtet, werden die kleinen Pensionen bis 1000 Euro um 3,5 Prozent erhöht, das weitere Plus erfolgt gestaffelt.