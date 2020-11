135 Firmen fordern Einschreiten gegen Google

Weil sie sich durch die übermächtige Stellung von Google am Markt bedroht fühlen, fordern 135 Unternehmen und 30 Industrieverbände die EU-Kommission zum Handeln gegen den Online-Riesen auf. „Es gibt einen gemeinsamen Wettbewerber, der nicht fair konkurriert - Google“, heißt es in einem am Donnerstag veröffentlichten gemeinsamen Schreiben an EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager.