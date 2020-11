„Krone“ in Florida: Trump-Fans haben resigniert

Zur Erinnerung: In der Hauptstadt gaben keine sechs Prozent der Wähler ihre Stimme für Donald Trump ab. Dementsprechend sorgt die aktuelle Entwicklung im Auszählungskrimi in Washington, D. C., für Erleichterung. Und Freude. Einmal mehr zogen am Samstag Tausende Menschen durch die Straßen der 700.000-Einwohner-Metropole; so als wollten sie den verhassten Präsidenten mit ihren Parolen am liebsten gleich aus dem Weißen Haus verjagen. Den Sieg vor Augen, blieb es allerdings wie schon in den vergangenen Tagen friedlich. In New York wurde der Wahlsieg Bidens von einem lauten Hupkonzert begleitet.