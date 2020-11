In Washington erhielt Trump nur 6 % der Stimmen

An sich halten sich die Hauptstädter ja an die gängigen Corona-Regeln. Abstand halten, Maske tragen. Doch am Wahlabend rotteten sie sich zusammen. Hunderte pilgerten an die so genannte Black Live Matter Plaza - dem Zentrum der Proteste nach dem Tod des Afro-Amerikaners George Floyd. Sie waren gekommen, um den tiefen Fall des Donald Trump lautstark zu bejubeln. An der Wahlurne hatten sie ihre Schuldigkeit getan. Trump wurde laut aktuellen Zahlen mit nicht einmal 6 Prozent der Stimmen nach Strich und Faden abgewatscht. Washington ist aber nicht die Vereinigten Staaten.