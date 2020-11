So schön wird „No Man‘s Sky“ auf der PlayStation 5

Das Weltraum-Erkundungsspiel „No Man‘s Sky“, dessen Spielwelt mithilfe mathematischer Algorithmen zufallsgeneriert wird, kommt in einer aktualisierten Next-Gen-Fassung auf PlayStation 5 und Xbox Series X. Im Video stellen die Entwickler die Verbesserungen der Next-Gen-Version genauer vor und zeigen, um wie viel schöner das Spiel auf der potenteren Hardware der neuen Konsolen aussieht. Die aktualisierte Fassung sollen Besitzer von „No Man‘s Sky“ direkt zum Start der neuen Konsolen als Gratis-Upgrade erhalten. Auch PC-Spieler sollen per Update in den Genuss der neuen Features und der besseren Optik kommen.