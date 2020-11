Lockdown drückt BIP heuer stärker als befürchtet

423.750 Menschen in Österreich waren heuer im Oktober ohne Job, seit Anfang November ist ein zweiter Lockdown in Kraft. Dieser wird die heimische Wirtschaft heuer und nächstes Jahr stärker in Mitleidenschaft ziehen als bisher angenommen. Das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) geht für 2020 nun von 7,7 Prozent BIP-Einbruch aus statt der noch im Oktober angenommenen 6,8 Prozent Minus. Die EU-Kommission hat die Wachstumserwartung für 2021 von 5,6 auf 4,1 Prozent reduziert, die Prognose für 2020 wurde nicht nach unten revidiert.