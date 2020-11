Kam der zweite Corona-Lockdown zu spät?

Experten: Weitere Lockdowns wahrscheinlich

Jetzt gilt es erst einmal abzuwarten, wie sich der Lockdown auswirkt und ob er die gewünschte Senkung der Zahlen bringen wird. Prof. Hutter: „Das hängt davon ab, ob die Menschen so mitspielen wie im März. Wir haben noch keine Erfahrung, wie sich das Infektionsgeschehen in der Weihnachtszeit entwickeln wird. Wir wissen aber, was hilft: Maske tragen, Abstand halten und Hände waschen - wir müssen es nur tun.“ Für beide Experten sind weitere Lockdowns wahrscheinlich.