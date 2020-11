Wohnmobil bis Blutspende: Lockdown-Fragen geklärt

Ich bin Volksschullehrerin. Darf ich mit meiner Klasse einen Spaziergang in der Natur machen oder gilt die Sechs-Personen-Regel auch hier?

Schulklassen sind von der neuen Verordnung ausgenommen, für sie gelten keine Personengrenzen. Allerdings gibt es Vorgaben des Bildungsministeriums: In der Primarstufe sollen keine Schulveranstaltungen, wie Exkursionen oder Projekttage, außerhalb der Schule usw. stattfinden. Ausflüge in den Park oder die Natur sind aber weiterhin erlaubt.