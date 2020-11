So bringen Sie Ihren Kindern bei, was passiert ist

Nach dem Terroranschlag in der Wiener Innenstadt hat Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) in Absprache mit dem Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) vereinbart, am Dienstag die Schulpflicht in Wien auszusetzen. Trotz Notbetriebs haben sich wenige Kinder in den Klassen eingefunden. Wie aber bringt man - vor allem kleineren - Kindern am besten bei, dass sie in die Schule gehen sollen, dürfen bzw. müssen - oder auch nicht? Wie erklärt man ihnen, was am Montagabend passiert ist?