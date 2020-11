38.000 nach Massentests in Slowakei in Quarantäne

Boykott-Androhung für zweite Testrunde

Gemeinden beschwerten sich, ohne ausreichende Information und Vorbereitungszeit in „die größte logistische Aktion in der Geschichte der Slowakei“ gestoßen worden zu sein. Am Montag drohten einige Bürgermeister, eine Wiederholung der Massentests am kommenden Wochenende boykottieren zu wollen.