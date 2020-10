Slowakei will fast ganzes Land in 4 Tagen testen

In der Slowakei will man an den beiden kommenden Wochenenden fast die gesamte Bevölkerung des Landes auf das Coronavirus testen. Der nationale Corona-Krisenstab habe den Plan abgesegnet, nachdem eine Pilotphase am vergangenen Wochenende erfolgreich verlaufen sei, teilte der slowakische Regierungschef Igor Matovic am Montagabend mit.