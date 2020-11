Ärzte warnen: „In drei Wochen sind wir am Limit“

Zahl der Patienten in Spitälern vervierfacht

An der Klinik Innsbruck waren mit Stand Montag 19 Covid-19-Patienten auf der Intensivstation. „Vor einer Woche hatten wir sieben. Es geht rasant nach oben“, bestätigt Kofler Wölls Diagnose. In Tirol hat sich die Zahl in den Spitälern innerhalb von zwei Wochen vervierfacht - 226 Frauen und Männer müssen aktuell in einem Krankenhaus versorgt werden, davon 36 auf einer Intensivstation. LH Platter sieht daher den Lockdown als „alternativlos“: „Aus Erfahrung wissen wir, dass es sich in den Krankenhäusern erst wieder entspannt, wenn wir die Zahl der Neuinfektionen deutlich einbremsen.“