Lockdown: Was wir noch dürfen - und was nicht

„Wir sind an dem Punkt angelangt, an dem wir die Notbremse ziehen mussten“, unterstrich Bundeskanzler Sebastian Kurz erst Montagfrüh im „Krone“-Studio (Video oben). Die Entscheidung zum neuerlichen Lockdown sei unumgänglich gewesen und wurde letztlich auch vom Hauptausschuss des Parlaments mitgetragen. Mit Dienstag, exakt 0 Uhr, gilt damit in Österreich der zweite Corona-Lockdown bis vorerst Ende November. Was das im Detail bedeutet, lesen Sie noch einmal zusammengefasst hier. Die „Krone“ gibt Antworten auf die häufigsten Fragen an die Redaktion.