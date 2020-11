Gesichtsvisiere sind mit Dienstag Geschichte

In der neuen Covid-19-Schutzmaßnahmenverordnung, die Dienstagmitternacht in Kraft tritt, heißt es nämlich klar und deutlich: „Beim Aufenthalt in geschlossenen öffentlichen Räumen ist ein eng anliegender Mund-Nasen-Schutz (MNS) zu tragen. Auch in öffentlichen Verkehrsmitteln sowie in U-Bahn-Stationen, Bushaltestellen und Flughäfen gilt die MNS-Pflicht.“ Damit ist das Aus der Gesichtsvisiere besiegelt.