Google warnt vor neuer Sicherheitslücke in Windows

Die Lücke sei in Windows 7 und Windows 10 zu finden und werde bereits aktiv für Cyberangriffe ausgenutzt, meldeten Googles Sicherheitsforscher vorab an Microsoft. Der Windows-Hersteller bekam eine Woche Zeit, um die Lücke zu schließen, bevor Google damit an die Öffentlichkeit ging. Ein Update konnte Microsoft in der kurzen Zeit aber noch nicht bereitstellen.