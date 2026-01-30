Digitale Selbstdiagnose: Gefährlicher Trend?

Weil Selbstdiagnosen durch den Konsum von sozialen Medien zunehmen, schlagen Experten Alarm. Einer Studie der Karl Landsteiner Privatuniversität zur Folge landen vermehrt junge Menschen mit selbst diagnostizierten „Trend“-Krankheiten wie ADHS oder auch Autismus in den psychologischen Praxen. Wie nehmen Sie dieses Problem wahr und was sollte dagegen unternommen werden?
Gerade Jugendliche, die viel Zeit in sozialen Medien verbringen, werden früher oder später mit solchen Postings und Videos konfrontiert. Einmal ist die Rede von ADHS und vermeintlichen Möglichkeiten, diese zu erkennen, ein anderes Mal geht es um Autismus oder den narzisstischen Ex-Partner. In äußerster Kürze können Krankheiten oder Störungen diagnostiziert werden, so das Versprechen.
Welche Erfahrungen haben Sie mit sozialen Medien in diesem Bereich gemacht? Was könnte gegen diesen gefährlichen Trend unternommen werden? Braucht es mehr Aufklärung für Jugendliche, um besser mit diesen Themen umgehen zu können, oder sollten die Betreiber der Apps und Plattformen zur Verantwortung gezogen werden? Wir sind gespannt auf Ihre Meinung zu diesem Thema und freuen uns auf Ihre Kommentare!
