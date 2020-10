Ohne Natur? Eine bittere Illusion!

Jeder kann am eigenen Körper erleben, dass uns ein Ausflug in den Wald gut tut. Jogging, Walking, seit Neuestem „Waldbaden“ sind beliebt. Aber warum ist das so? Warum gibt es Untersuchungen, die besagen, dass Spitalspatienten, die durchs Fenster einen Baum sehen, schneller genesen? Warum ist nachweislich unser Puls langsamer und der Schlaf tiefer, wenn man in einem Bett aus Zirbenholz schläft? Wer glaubt, Natur wäre verzichtbar, muss vermehrt mit Depressionen, Migräne, Asthma und Allergien rechnen.