Beton macht die Welt unerträglich heiß

Der Hitzeeffekt in Städten bringt die Bewohner um den Schlaf: Asphalt, Beton und dunkle Steine heizen sich am Tag in der prallen Sonne auf, geben die gespeicherte Wärme dann nachts großzügig ab. Wie Brennstäbe, die nicht aufhören wollen zu glühen. Hohe Gebäude in Kombination mit engen Straßen erwärmen zudem die zwischen ihnen eingeschlossene Luft und verringern so den Durchzug. Im Schnitt führen diese Faktoren zu einem Temperaturunterschied zwischen Stadt und Land von bis zu zwölf Grad.