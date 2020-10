Auswahl für Pflegeberufe wird näher durchleuchtet

FPÖ-Klubobmann Herwig Mahr befürchtet ja, dass Gerstorfer mit einem Achselzucken über die Insider-Kritik hinweggehe. Daher will er sich diesem Thema in irgendeiner Form auch im Landtag widmen. Gerstorfer will aber im „Krone“-Gespräch klar machen, dass sie sich sehr wohl darum kümmere, auch wenn es eigentlich nur um Einzelfälle gehen könne, wo sich jemand nachträglich als ungeeignet herausstelle.