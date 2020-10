Manager stellten mit KI-Kameras Kolleginnen nach

Verkada liefert KI-Überwachungskameras an verschiedenste Kunden in den USA - unter anderem den E-Zigaretten-Hersteller Juul und die Restaurantkette Red Lobster. Die Kameras sollen in der Lage sein, in Menschenmassen per Gesichtserkennung einzelne Personen zu identifizieren und werden laut Hersteller nur an Privatfirmen, nicht aber an Behörden verkauft. In einem YouTube-Video des Unternehmens wird allerdings auch eine lokale Polizeibehörde als Kundschaft angeführt.