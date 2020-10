„Im ,Riesen‘ eigentlich besser als im Slalom“

Während der 22-jährige Bregenzerwälder Thomas Dorner seinen Auftakt in die Weltcupsaison mit dem Riesentorlauf in Sölden bereits hinter sich hat, heißt es für seinen ÖSV-Kollegen aus der „Weltcup-Technik-2“-Gruppe, den Dornbirner Mathias Graf, noch warten. „Geplant ist, dass ich mit zwei Europacup-Slaloms in Norditalien am 17. und 18. Dezember einsteige“, erklärt der 24-Jährige, den der späte Saisonstart nicht stört. „Nach meinem Materialwechsel im Sommer von Rossignol zu Kästle bin ich froh, dass mein Servicemann Elias Hagspiel und ich noch etwas mehr Zeit für die Feinabstimmung haben.“