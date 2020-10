Ski-Aufsteigerin im Einsatz für die gute Sache

Das - coronabedingt - verfrühte Saisonende erwies sich für Hiller als „Glücksfall“. „Während des Lockdowns hat sich mein Rücken erholt, die Schmerzen wurden weniger“, erzählt die Head-Pilotin. Doch das blieb nicht so. „Als ich im Mai erstmals wieder auf den Ski stand, waren auch die Schmerzen wieder da.“ Eine Untersuchung im Sanatorium Kettenbrücke in Innsbruck ergab, dass bei Linda eine Bandscheibe eingerissen war. „Das war natürlich in meinem Alter schon ein Schock“, gesteht die sympathische Bregenzerwälderin. „Das war im Endeffekt die Vorstufe zu einem Bandscheibenvorfall.“