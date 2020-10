Russische Hacker vor Wahl auf Beutezug in den USA

Russische Hacker greifen nach Angaben von US-Behörden kurz vor der Präsidentenwahl in großem Stil amerikanische Regierungsziele an. Mindestens seit September seien Dutzende Computer-Netzwerke von Behörden sowie in der Luftfahrtbranche angegriffen worden, teilte die US-Cybersicherheitsagentur mit. Bis zum 1. Oktober seien Daten von mindestens zwei Servern abgegriffen worden.