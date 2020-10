Ab morgen dürfen Ärzte Corona-Schnelltests machen

„Positivrate ist im Steigen, das erfüllt mich mit Sorge“

Besorgt zeigte sich Anschober über die aktuellen Corona-Zahlen in Österreich. In den vergangenen 24 Stunden seien in Österreich 1958 Neuinfektionen registriert worden, ein weiterer Negativ-Rekordwert seit dem Ausbruch der Pandemie. Man dürfe laut Anschober jedoch nicht den Fehler begehen und die Werte eins zu eins mit dem Frühling vergleichen. „Es finden jetzt 4000 bis 5000 Test mehr pro Tag statt. Das schlägt sich auch bei den Zahlen nieder.“ Derzeit seien 960 Personen in Spitalsbehandlung und 147 in Intensivbehandlung. „Die Positivrate ist im Steigen,. das erfüllt mich mit Sorge“, so Anschober. 641 Intensivbetten seien noch frei verfügbar. „Da sind wir - anders als in Teilregionen Tschechiens oder Frankreichs - noch in einem guten Bereich.“