Weiterer Negativrekord: 1958 Corona-Infektionen

In den vergangenen 24 Stunden sind in Österreich 1958 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden (Stand: Mittwoch, 9.30 Uhr) - ein weiterer Negativ-Rekordwert seit dem Ausbruch der Pandemie. Die meisten neuen Fälle (514) wurden einmal mehr in Wien gemeldet. In Niederösterreich fielen 341, in Oberösterreich 328 Tests positiv aus. Weitere 802 Fälle verteilen sich auf die übrigen Bundesländer. Im Laufe des Mittwochs dürfte zudem die Zahl der Spitalspatienten erstmals wieder auf über 1000 steigen.