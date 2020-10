Viktring: Mann masturbierte bei Kindergarten

Am Dienstag gegen 14.50 Uhr führte der mutmaßliche Täter, ein 51-jähriger Klagenfurter, in unmittelbarer Nähe eines Kindergartens in Viktring sexuelle Handlungen an sich selber durch. Ein 27-Jähriger und dessen gleichaltrige Lebensgefährtin fuhren zu diesem Zeitpunkt mit dem Pkw beim Kindergarten vorbei, beobachteten die Situation und hielten an.