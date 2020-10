Google-Suche erkennt Songs durch Summen

Ein Summen soll künftig genügen, um den Song zur im Kopf herumschwirrenden Melodie mittels Googles Suche zu finden - Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz machen es möglich. Wie der Internetkonzern am Donnerstagabend ankündigte, soll diese es demnach in Zukunft auch erlauben, wichtige Momente in Videos automatisch zu identifizieren. Nutzer könnten so die für ihre Suchanfrage passenden Momente leichter finden und direkt ansteuern, hieß es.