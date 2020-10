Essen für die ganze Familie: Der Geschmack zählt!

Zubereitung:

Zitrone und Orange in Scheiben schneiden, in einen Topf geben, Rotwein, Zucker, Vanillezucker und Gewürze dazugeben, 1 Stunde zugedeckt erhitzen, nicht kochen. Danach eine halbe Stunde ziehen lassen. Durch ein Sieb gießen. 4 Blatt Gelatine in kaltem Wasser einweichen und im Glühwein auflösen. In eine Form füllen, kaltstellen. Ofen auf 190 °C vorheizen. Äpfel waschen, Kerngehäuse entfernen, in eine hitzebeständige Form stellen. Mit jeweils 2-3 Gewürznelken spicken, mit Zitronensaft beträufeln und braunem Zucker bestreuen. Ca. 25 Minuten im Rohr braten. Herausnehmen, Gewürznelken entfernen, passieren. In der warmen Masse die eingeweichte Gelatine auflösen, mit Rum und Calvados abschmecken. Abkühlen lassen und das geschlagene Schlagobers unterheben. In die mit Glühweingelee befüllte Form geben undkaltstellen. Bratapfelmousse und Glühweingelee aus der Form stürzen.