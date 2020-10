Lebenspartner Messer in Rücken gestochen: Urteil

Der in Steyr verhandelte Vorfall passierte am heurigen Ostersonntag in Reichraming im Bezirk Steyr-Land. Das Paar hatte zusammen mit Nachbarn gefeiert. Zu Hause gerieten die beiden Alkoholisierten laut Anklage in Streit. Zuletzt versetzte die Frau ihrem Lebensgefährten mit einem Küchenmesser mit einer 23 Zentimeter langen Klinge einen Stich in den Rücken. Der Mann überlebte.