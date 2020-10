Anschober zu NEOS-Anfrage: „Sind Fehler passiert“

Loacker: „Auf allen Ebenen Fehler passiert“

Wie NEOS-Gesundheitssprecher Gerald Loacker in der Begründung der Anfrage zuvor gemeint hatte, sei nun Dank des Expertenberichts zur Causa Ischgl „schwarz auf weiß“, dass auf allen Ebenen, also Bund, Länder und Gemeinden, Fehler passiert seien. Loacker: „Wir sehen uns an, was im Bund falsch gelaufen ist.“ Diesbezüglich liste die Expertenkommission eine Reihe von Fehlern auf, wie ein „steinaltes“ Epidemiegesetz oder fehlende Pandemiepläne. Auch das „Hineingrätschen“ des eigentlich nicht zuständigen Kanzlers, ohne Wissen der zuständigen Behörden, habe Chaos verursacht.